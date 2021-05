Film : Ein Tag für «Star Wars»-Fans

Luke Skywalker, Chewie und Rey haben jede Menge Fans. Es gibt sogar einen eigenen Tag, an dem die «Star Wars»-Filme und die Helden daraus gefeiert werden: der 4. Mai.

Der Tag ist durch ein Wortspiel entstanden. Viele kennen den Spruch aus dem Film: «Möge die Macht mit dir sein». Das heißt auf Englisch: «May the force be with you». Das Wort «force» heißt auf Deutsch Macht. Es hört sich aber so ähnlich an wie das englische Wort für vier. Und «May» kann sowohl für «möge» stehen als auch für den Monat Mai. Daher wurde ...

