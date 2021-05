Kunst : Ein tanzender Kürbis und Fliegenpilz-Bäume

Sie mag es bunt und gepunktet: Mit ihrer farbenfrohen Kunst wurde die Japanerin Yayoi Kusama weltberühmt. Gerade stellt sie unter anderem Skulpturen im Botanischen Garten in New York aus. Die Großstadt liegt in dem Land USA.

Ein Werk dort trägt den lustigen Namen «Tanzender Kürbis» und erinnert ein wenig an einen Oktopus. Außerdem hat die Künstlerin Bäume mit rotem Stoff mit weißen Punkten umwickelt. Sie erinnern dadurch an Fliegenpilze. Yayoi Kusama hat schon als Kind Kunstwerke mit Punkten gemacht. Jetzt ist sie 92 Jahre alt. Punkte mag sie aber immer noch!...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.