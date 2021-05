Brauchtum : Ein ungemütlicher Vatertag

Das Wetter war für einen Ausflug nicht besonders verlockend. Doch nicht alle ließen sich davon am Donnerstag abschrecken. An dem Feiertag Christi Himmelfahrt müssen die meisten Leute nicht arbeiten. Gleichzeitig feiern Väter gerne den Vatertag.

Im Spreewald im Bundesland Brandenburg machten ein paar Männer zum Beispiel eine Tour auf alten Mopeds. Andere paddelten in Regenjacken mit Kanus durch die Gegend. An der Ostsee spazierten Leute bei ungemütlichem Wetter am Strand entlang. Bei all diesen Ausflügen mussten die Leute auch die Corona-Regeln beachten. Manche Leute blieben vielleicht auch d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.