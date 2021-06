Tiere : Ein verhedderter Wal

Der Buckelwal hatte sich total verheddert! Er schwamm im Atlantischen Ozean nahe der Stadt Boston umher. Zuerst schleppte er ein schweres Tau mit sich, das in seinem Maul hängengeblieben war. Dann verwickelte er sich in Fanggeräten von Fischern und konnte nicht mehr weiter schwimmen.

Zum Glück war er entdeckt worden. Experten fuhren mit einem kleinen Schlauchboot ganz dicht an ihn heran. Mit einem Messer, das an einer zehn Meter langen Stange befestigt war, trennten sie das Seil ab, das sich am Meeresgrund verheddert hatte. Danach entfernten sie das Tau im Maul. Befreit von all der Last sei der Wal dann mit hoher Geschwindigkeit da...

