Tennis : Ein wichtiges Turnier

Alexander Zverev hat in letzter Zeit viele Erfolge gefeiert. Zuletzt gewann der Tennisspieler eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und danach den Titel bei einem Turnier in Cincinnati.

Die US Open hat er aber noch nie gewonnen. Aber vielleicht klappt es ja diesmal! Am Dienstag hat Alexander Zverev dort sein erstes Spiel gegen den US-Amerikaner Sam Querrey. Vor dem Spiel sagte der deutsche Profi: «Es werden interessante zwei Wochen, viele Spieler sind in Topform.»...

