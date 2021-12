Gesellschaft : Ein Wort aus Tausenden gewählt

Wörter brauchen wir jede Menge! Im Alltag benutzen wir einige Tausend. Die deutsche Sprache zählt aber insgesamt Hunderttausende Wörter.

Eines davon haben Fachleute jetzt ausgewählt als das Wort des Jahres. Sie wollen damit zeigen: Dieses Thema war bei uns zuletzt besonders wichtig und das hat sich eben auch in der Sprache gezeigt. Ihre Wahl fiel auf: Wellenbrecher. Eigentlich wird der Begriff in der Regel von Leuten benutzt, die am Meer leben. Wellenbrecher sind zum Beispiel Holzpfähl...

