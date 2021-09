Börsen : Eine berühmte Liste wird länger

Bei dieser Liste geht es um Geld. Um richtig viel Geld. Die Rede ist vom Dax. Auf dieser berühmten Liste stehen im Moment die Namen von 30 deutschen Unternehmen. Jedes dieser Unternehmen ist wahnsinnig groß und mehrere Milliarden Euro wert.

Bestimmt kennst du einige davon: Vielleicht bist du schon einmal in einem Auto der Marke BMW gefahren. Oder du hast einen Brief mit der Deutschen Post verschickt. Möglicherweise steht bei dir im Bad auch eine Waschmaschine von der Firma Siemens. Noch etwas ist wichtig, um in den Dax aufgenommen zu werden: Man muss Aktien haben, die an der Deutschen Bö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.