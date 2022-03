Paralympics : Eine Flamme reist durch China

Eishockey, Biathlon oder Skifahren: Dass man in diesen Sportarten auch mit einer körperlichen Behinderung Profi werden kann, zeigen Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt ab Freitag. Dann treten sie bei den Paralympischen Winterspielen im Land China gegeneinander an. Bevor es aber richtig losgeht, steht noch eine Tradition auf dem Plan: der Fackellauf.

Für diesen Fackellauf wurden unter anderem bei Schulen, Bibliotheken und Wahrzeichen in China mehrere Flammen angezündet. Sie wurden dann an einen Ort gebracht und dort zu einer einzigen Flamme vereint, der olympischen Fackel. Diese ist ein berühmtes Zeichen für die Olympischen Spiele. Mit dieser Fackel soll am Freitag bei der Eröffnungsfeier der zehn...

