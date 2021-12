Adel : Eine Prinzessin wird 18

«Ich liebe Diademe», sagt Amalia. Ein Diadem ist ein glitzernder Kopfschmuck, der an eine Krone erinnert. Das trifft sich gut, denn Amalia ist Prinzessin der Niederlande. Irgendwann wird sie einmal Königin. Am Dienstag aber steht etwas anderes an. Sie wird sie 18 Jahre alt.

Falls die Prinzessin dann tanzen will, hat sie genug Lieder auf ihrem Handy - sogar Lieder auf Deutsch, nämlich Schlager. «Anton aus Tirol» von DJ Ötzi und «Verdammt, ich lieb dich» von Matthias Reim sind zum Beispiel dabei. Die höre sie aber eher morgens zum Wachwerden, erklärte Amalia....

