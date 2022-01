Gesellschaft : Eine schlimme Sache schöner klingen lassen

Worte sind nicht immer nett gemeint. Mit Beleidigungen kann man andere Menschen zum Beispiel verletzen. Aber auch andere Begriffe sind manchmal unpassend und werden trotzdem verwendet. Eine Jury wählt jedes Jahr ein solches Wort zum «Unwort des Jahres». Am Mittwoch wurde das Ergebnis für das Jahr 2021 bekannt gegeben.

Das Unwort lautet: Pushback (gesprochen: puschbäck). Das ist Englisch und bedeutet zurückdrängen oder zurückschieben. Zurückgedrängt werden in diesem Fall Menschen an den Landesgrenzen Europas, die dort auf der Suche nach Schutz sind. In diesem Zusammenhang wird das Wort verwendet. Die Jury kritisiert, dass hier ein Fremdwort genutzt wird. Es mache n...

