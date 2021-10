Gesellschaft : Eine Stunde geschenkt!

Am Wochenende bekommen wir alle Zeit geschenkt. Dann werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Es gilt dann wieder die Normalzeit. Viele sprechen auch von Winterzeit. Das geschieht in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wenn es 3 Uhr nachts ist springen viele Zeitanzeigen automatisch um eine Stunde zurück, also wieder auf 2 Uhr. Andere muss man selbst umstellen. Das kann man am Abend vorher machen oder auch erst am Morgen. Ab Sonntag ist es deswegen morgens wieder etwas früher hell. Dafür wird es abends früher dunkel. Nächstes Jahr im Frühjahr werden die Uhren dann w...

