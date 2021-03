Umwelt : Eine Stunde lang das Licht ausschalten

Licht ausschalten: Dazu ruft die Umweltschutz-Organisation WWF die Menschen weltweit für diesen Samstag auf. Und zwar ab 20.30 Uhr für eine Stunde. Diese Stunde nennt die Organisation Earth Hour, übersetzt heißt das Erdstunde.

Mit der Aktion wollen die Umweltschützer auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Denn wenn elektrisches Licht eingeschaltet ist, verbraucht das Strom. Bei der Erzeugung von Strom in Kraftwerken fällt häufig das Gas Kohlenstoffdioxid an. Kurz nennt man es auch CO2. Zu viel CO2 in der Luft beeinflusst das Klima. Je mehr CO2, desto wärmer wird es. Das füh...

