Tennis : Einen großen Titel holen

Erst die Olympischen Spiele in Japan, nun ein Tennis-Turnier im Land USA: Alexander Zverev gewinnt zurzeit ein Spiel nach dem anderen. Nach der Goldmedaille bei Olympia hat er am Sonntag ein Turnier in der Stadt Cincinnati gewonnen.

Jetzt wartet ein weiterer großer Wettbewerb. Für Tennis-Spieler sind vier Turniere besonders wichtig: Wimbledon, French Open, Australian Open und US Open. Alexander Zverev hat bislang noch keins davon gewonnen. Doch nun könnte es vielleicht klappen. Nächste Woche gehen die US Open los. Der deutsche Profi ist gerade in einer super Form. In der Weltrang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.