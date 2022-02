Wie ging das Abenteuer zu Ende? : Eingeschlossene Forscher in Salzburger Höhle wieder im Freien

Für drei Experten aus Polen wird die Lamprechtshöhle in Österreich zur Falle. Schmelzwasser verschließt das Gangsystem. Wie es weitergegangen ist, erfährst du hier.

Ihr Aufenthalt in der Lamprechtshöhle dauerte länger als geplant: Drei Forscher konnten am Freitagabend wieder ins Freie gelangen, wie die Behörden berichteten. „Es geht ihnen gut, alles in Ordnung“, sagte ein Sprecher des Landes. Die drei Männer aus Polen saßen vorübergehend in der Höhle fest, nachdem große Mengen Schmelzwasser den Rückweg versperrt ...

