Tiere : Elefant tut Wäldern gut

Elefanten leben in Afrika nicht nur in den Steppen. Es gibt auch kleinere Arten, die in Wäldern leben. Die Waldelefanten ernähren sich bevorzugt von Früchten. Sie fressen aber auch Blätter und Wurzeln. In der Wildnis können die Tiere an die 70 Jahre alt werden.

Während ihres Lebens legen Waldelefanten weite Strecken zurück. Dadurch tun sie ihrer Umwelt gut, sagen Experten. Denn beim Wandern verteilen sie die Samen von Bäumen und Sträuchern, die sie gefressen haben und andernorts wieder ausscheiden. Die Pflanzen, die aus dem Dung der Elefanten wachsen, bieten dann wieder Nahrung und Verstecke für andere Tierar...

