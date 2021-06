Kirche : Endlich ein Chor für Mädchen

Die hellen, klaren Stimmen der Regensburger Domspatzen sind weltberühmt. Dabei geht es aber nicht um Vögel, sondern um einen Chor für Jungen. Die singen sehr häufig im Dom, das ist eine prächtige Kirche in der Stadt Regensburg in Bayern.

Dieser Knabenchor wurde schon vor ungefähr 1000 Jahren gegründet! In dieser Zeit hat sich eine Sache nie geändert: Nur Jungen durften mitmachen. Zuletzt gab es darum aber Diskussionen und Leute die meinten, das passe heutzutage nicht mehr. Tatsächlich verändert sich in Regensburg jetzt etwas: Auch Mädchen werden demnächst an dem Gymnasium aufgenommen,...

