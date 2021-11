Basketball : Enttäuscht vom ersten Spiel

Estland ist ein eher kleines Land in Europa mit einer unbekannten Basketball-Mannschaft. Deutschland hingegen ist eines der größten europäischen Länder und hat schon mal die Basketball-Europameisterschaft gewonnen. Wenn nun die Männer-Teams der beiden Länder aufeinander treffen: Wer gewinnt?

Die meisten Leute erwarten, dass Deutschland so ein Spiel für sich entscheiden kann. Am Donnerstag aber war das nicht der Fall: Das Team aus Estland siegte knapp mit 69 zu 66 Punkten. Und das, obwohl das Spiel in Deutschland ausgetragen wurde! «Für uns ist es enttäuschend», sagte der neue Bundestrainer Gordon Herbert hinterher. Das Spiel gegen Estland...

