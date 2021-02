Kriminalität : Erinnern und protestieren

Neun Gesichter, neun Namen. Sie sind auf Schildern zu sehen, die Menschen gerade an verschiedenen Orten in die Höhe hielten. Die Gesichter und Namen gehören acht Männern und einer Frau, die nicht mehr leben. Vor einem Jahr wurden sie von einem Mann in der Stadt Hanau in Hessen erschossen. Mit den Schildern wollen die Menschen an die Opfer dieser Tat erinnern.

Sie wollen aber auch protestieren. Denn sie und viele andere sind der Meinung: In Deutschland wird nicht genug gegen Rassisten und Rechtsextreme getan. Von Rassismus ist die Rede, wenn jemand einen Menschen schlechter behandelt, nur weil er ihn als ander...

