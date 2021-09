Fußball : Erlebnisse als Trainer und Trainerin teilen

Wer fährt zur Weltmeisterschaft? Das fragen sich im Fußball sowohl das Männer-Team als auch das Frauen-Team. Denn beide Nationalmannschaften treten gerade in der Qualifikation an, um bei ihrer jeweiligen WM starten zu können. Die der Frauen ist in etwa zwei Jahren, die der Männer findet nächstes Jahr statt.

Die Teams haben aber natürlich noch mehr Gemeinsamkeiten. Deshalb will die Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft auch bald mit dem Trainer der Männer über ihre Arbeit sprechen und Ideen austauschen. Die beiden heißen Martina Voss-Tecklenburg und Hansi Flick. Hansi Flick ist erst seit Kurzem Trainer der Männer-Nationalmannschaft. Zuvor war das lange Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.