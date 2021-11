Fußball : Erst ärgern, dann aufrappeln

Sie sind stinkesauer auf die Schiedsrichter! Die beiden Fußball-Mannschaften Borussia Dortmund und RB Leipzig traten am Mittwochabend in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) an. Die Dortmunder verloren mit 1:3 gegen Ajax Amsterdam, die Leipziger spielten 2:2 gegen Paris Saint Germain.

«Ich war wirklich böse von Anfang an über die Leistung des Schiris», sagte Leipzigs Trainer Jesse Marsch nach dem Spiel. Und auch Marco Rose von Borussia Dortmund ärgerte sich über den Schiedsrichter. In Dortmund hatte der Schiri Abwehrspieler Mats Hummels nach einer Grätsche die Rote Karte gezeigt. Zu unrecht, fanden hinterher viele. Auch die Leipzig...

