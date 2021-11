Wetter : Erste Schneeflocken im Süden

Seit einigen Wochen fällt schon das Laub von den Bäumen. Jetzt rieseln auch die ersten Schneeflocken vom Himmel!

Zumindest im Schwarzwald in Baden-Württemberg und in den Bergen im südlichen Bayern konnten sich die Menschen über Schnee freuen. Aber die Leute dort hatten auch Arbeit mit dem winterlichen Wetter. An manchen Orten mussten sie den Schnee von den Bürgersteigen schieben. Auch Autofahrer mussten aufpassen. Denn die Sicht war schlecht und die Straßen rut...

