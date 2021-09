Wetter : Es bleibt sommerlich

Blauer Himmel und Sonne satt! Bis nächste Woche soll das Wetter so an vielen Orten Deutschlands sein, sagen Wetter-Experten. Bis zu 28 Grad Celsius könnte es warm werden. «Lediglich in den Frühstunden ist zu spüren, dass die Jahreszeit allmählich auf Herbst getrimmt wird», sagte ein Wetter-Fachmann am Freitag.

Wie lange es dabei bleibt, ist allerdings noch nicht klar. Die Experten denken, dass das schöne Wetter wohl bis Ende nächster Woche anhält....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.