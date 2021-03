Agrar : Es blökt auf Deichen und Wiesen

Bääääh! Dieser Ruf ertönt in diesen Tagen auf so mancher Wiese. Viele Schafe bekommen im Frühling Nachwuchs. Die Lammzeit bei den Schafhaltern sei voll im Gange, sagt zum Beispiel eine Fachfrau für Schafzucht. Die Lämmer sind nun draußen mit ihren Müttern unterwegs. Teilweise beginnt die Lammzeit auch früher im Jahr.

Die Tiere sind nicht nur sehr süß anzuschauen. An manchen Orten haben sie haben auch eine Aufgabe. In Mooren und auf Heideflächen etwa fressen sie kleine Baumtriebe ab. So bleiben diese Landschaften erhalten. Auf Deichen halten sie das Gras kurz und treten den Boden fest. Der Deich bleibt dadurch stabil. Viele Schafe werden aber auch geschlachtet. Vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.