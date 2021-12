Darts : Fabian will Geschichte schreiben

Pfeile auf eine Zielscheibe werfen: Darum geht es bei dem Spiel Darts. Manche Leute machen das ab und zu daheim im Hobbykeller. Andere Leute betreiben Darts als Profi-Sport. Die besten Spielerinnen und Spieler der Welt treten gerade bei einer Weltmeisterschaft an. Sie findet in London in Großbritannien statt.

Mit dabei: Fabian Schmutzler. Der 16-Jährige aus Frankfurt im Bundesland Hessen hat dafür sogar drei Tage schulfrei bekommen. Er könnte bei der WM Geschichte schreiben. «Ich könnte der jüngste Teilnehmer sein, der ein Spiel gewinnt», erklärt Fabian Schmutzler. «Das bedeutet so viel. Aber ich sehe das eher als Motivation denn als Druck. Ich versuche, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.