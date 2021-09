Kunst : Farben aus der Natur

In der Natur leuchten überall Farben. Azurit-Steine etwa erscheinen blau, die Erde in Island ist zum Beispiel rot, gelb und grün. Aus all diesen Stoffen lassen sich Farben zum Malen gewinnen. Einer, der diese Farben herstellen kann, ist David Kremer. Er betreibt eine Farbmühle in dem Dorf Aichstetten im Bundesland Baden-Württemberg.

Die Zutaten für seine Farben findet er auf der ganzen Welt, etwa in Indigo-Pflanzen im Land Indien. Aber auch in Deutschland gewinnt er Farben, etwa in Steinbrüchen in Bayern oder von Kirschbäumen am Bodensee. Um aus den Materialien dann Farben zu machen, braucht David Kremer Mühlsteine, Öfen und Siebe. So wie David Kremer haben die Menschen früher üb...

