Parteien : Farbenfrohe Politik

Die Parteien sprechen jetzt über die Ampel: Einen Satz wie diesen konnte man am Donnerstag öfter hören. Aber welche Ampel denn? Steht da eine kaputte Ampel vor dem Bundestag? Oder fehlt eine vor dem Kanzleramt, um den Weg sicherer zu machen?

Nein. Das Wort Ampel steht in diesem Fall für ein Bündnis von drei Parteien: SPD, Grüne und FDP. Jede dieser Parteien hat eine Farbe, die man mit ihr verbindet. Man sieht die Farbe etwa auf Plakaten. Bei der SPD ist das Rot, bei den Grünen natürlich Grün und bei der FDP Gelb. Es sind also dieselben Farben wie bei einer Ampel. Am Donnerstag nun haben V...

