Kultur : Feuerteufel tanzen durch Barcelona

Funken sprühen, Böller knallen, Qualm steigt auf und die Menge jubelt. Menschen in Teufelskostümen rennen durch die Straßen.

Einige Leute sind auch als Drachen oder Monster verkleidet. Sie springen und tanzen wild umher. Den Umzug begleiten Trommler und Leute mit Pfeifen, während auf die Zuschauer am Rand Feuerregen und Funken rieseln. Was nach einer Mischung aus Silvester und Karneval klingt, ist ein Straßenfest in Spanien. Das Fest der Feuerläufer heißt «Correfoc». Es fin...

