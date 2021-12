Wetter : Flocken oder Tropfen

Selbst die Fachleute fürs Wetter rätseln noch: Fallen an Weihnachten Flocken vom Himmel oder doch eher Tropfen? Es gebe noch einige Unsicherheiten in der Vorhersage für die Feiertage, sagte einer der Experten am Mittwoch.

Ziemlich klar ist aber, dass es im Norden von Deutschland kälter sein wird als etwa in der Mitte und im Süden. Damit steigen dort die Chancen auf weiße Weihnachten. Besonders in der Region Vorpommern im Nordosten und in Teilen Brandenburgs ist Schnee an Heiligabend schon recht sicher. «In der Mitte und im Süden fällt das Weihnachtsfest jedoch eher grü...

