Prozesse : Frauen dürfen mitfischen

Stell dir vor: Du darfst bei einer Sport-Veranstaltung nicht mitmachen, nur weil du ein Mädchen bist. So ähnlich erging es einer Frau aus einer Stadt im Bundesland Bayern.

Einmal in Jahr veranstaltet ihr Verein ein Fischer-Fest. Der Höhepunkt ist dann, im Stadtbach mit Keschern Fische zu fangen. Wer den größten erwischt, wird zum Fischerkönig ernannt. Die Frau wollte gerne mitfischen, aber der Verein verbot es ihr. Die Begründung war: Frauen dürfen nicht teilnehmen, weil das so Tradition ist, also schon immer so. Das fa...

