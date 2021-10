Film : Freundschaft elektronisch

Ron ist ein B-Bot. Das ist eine Art elektronisches Spielzeug, ein digitaler bester Freund. Einmal Hand auflegen und schon saugt der B-Bot alle Infos über das Kind, dem er gehört, aus dem Internet. Das Gerät macht etwa auch Selfies und verbindet Kinder, die dann als Freunde perfekt zueinander passen sollen. Allerdings spielt sich diese Freundschaften fast nur noch digital ab.

«Ron läuft schief», heißt der Animationsfilm, der diese Geschichte erzählt. Hauptfigur ist der Teenager Barney. Er will unbedingt auch so einen B-Bot haben und bekommt endlich Ron. Doch der ist vom Laster gefallen. Deshalb hat der digitale beste Freund einige Macken. Ein weiteres Problem: Barney ist nicht in den sozialen Medien unterwegs. Ron kann als...

