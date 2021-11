Wetter : Frostige Blumen am Fenster

Wenn es kalt wird, malt die Natur manchmal Blumen: Eisblumen. Die sehen oft gezackt aus und glitzern. Allerdings sind es keine echten Pflanzen, und sie wachsen nicht überall, nur weil es gerade friert.

Eisblumen entstehen zum Beispiel auf einfachen Fensterscheiben am Haus oder an einem Auto. Dazu muss es tatsächlich richtig kalt sein, also unter Null Grad Celsius. Dann kann Feuchtigkeit aus der Luft an der eiskalten Fläche schnell gefrieren. Nötig ist außerdem ein Startpunkt für die Eiskristalle, ein Staubkorn zum Beispiel oder ein Kratzer. Verbinden...

