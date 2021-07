Tischtennis : Für Timo Boll geht's ins Fan-Land

Timo Boll ist einer der besten Tischtennis-Spieler der Welt. Aber würdest du ihn auf der Straße erkennen? Wenn nicht, dann geht es dir wohl wie vielen anderen Menschen in Deutschland. Reist Timo Boll aber in andere Länder, scharren sich schnell jede Menge Fans um ihn. Denn besonders auf dem asiatischen Kontinent ist Tischtennis superbeliebt.

Das gilt etwa für China und auch für Japan. In Japans Hauptstadt Tokio starten in wenigen Tagen die Olympischen Spiele. Auch Timo Boll wird dabei sein. Er nimmt zum sechsten Mal an den Wettkämpfen teil. Obwohl er so erfolgreich ist, konnte er bei Olympia im Einzel aber noch nie eine Medaille holen. Ob sich das diesmal ändert? «Wenn ich fit bin, kann i...

