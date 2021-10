Fußball : Füreinander da sein auf dem Spielfeld

Drei Spiele, drei Siege. Dabei zwölf Tore und kein Gegentreffer. So sieht das Ergebnis für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus, seit Hansi Flick Bundestrainer ist. So erfolgreich soll es auch weitergehen, wünschen sich die Fußballfans. Schließlich will Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft mitspielen.

In der Qualifikation für die WM spielt Deutschland am Freitag gegen Rumänien. Montag geht es gegen Nordmazedonien weiter. Für diese beiden Länderspiele haben sich die Nationalspieler am Dienstag zum Training getroffen. Hansi Flick sagte über seine Mannschaft: «Wir spielen gut miteinander, das Füreinander ist entscheidend.» Damit meint der Trainer, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.