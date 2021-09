Kunst : Geheimnisvoll und superschnell

Der Künstler Banksy sprüht seine Kunstwerke an Häuserwände oder stellt sie einfach irgendwo auf. Trotzdem kann man einige davon jetzt in einer Ausstellung bestaunen. Momentan ist sie in der Stadt Dresden zu sehen.

Banksys Werke wurde dafür nachgestellt, sollen aber täuschend echt aussehen. Ausgestellt sind Skulpturen, Fotografien, Video-Installationen und natürlich Graffitis. Banksy ist nicht nur ziemlich berühmt, sondern auch geheimnisvoll. Man weiß nicht, wer hinter dem Namen steckt. Vielleicht ist Banksy also auch eine Frau. Die Graffitis von Banksy entstehe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.