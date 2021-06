EU : Geld aus dem großen Topf

Viele Fabriken konnten weniger Produkte herstellen. Zahlreiche Geschäfte verkauften weniger Waren. Arbeitsplätze gingen verloren. Die Corona-Krise hat auch der Wirtschaft stark zu schaffen gemacht.

Damit es der Wirtschaft bald wieder besser geht, wird nun viel Geld ausgegeben. Das kommt zu einem großen Teil von der Europäischen Union, oder kurz: EU. Das ist ein Bündnis aus 27 Ländern in Europa, zu dem auch Deutschland gehört. Mit 750 Milliarden Euro will die EU der Wirtschaft in den Mitgliedsländern helfen. Gleichzeitig soll die Wirtschaft moder...

