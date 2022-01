Bundespräsident : Genug Stimmen für den Präsidenten

Das höchste Amt in Deutschland wird nur alle fünf Jahre neu vergeben: Der Bundespräsident wird dann von der Bundesversammlung gewählt. Dafür kommen beinahe 1500 Menschen zusammen.

Eine Frau gab es noch nie in dem Amt. Dabei wird es wohl auch jetzt bleiben, wenn im Februar wieder eine Wahl ansteht: Denn der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat beste Chancen, noch einmal für fünf Jahre gewählt zu werden. Das wurde am Dienstag klar. Denn da teilte die Partei die Grünen mit: Auch sie will für Frank-Walter Steinmeier ...

