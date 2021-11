Landtag : Gesetz für mehr Radverkehr

Immer mehr Leute sind mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist gut fürs Klima und hält fit. Doch nicht überall kommt man gut voran.

Vor allem in Städten sind die Wege oft eher schmal. Etliche fühlen sich so auf dem Rad nicht sicher wegen der vielen Autos. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen soll sich das ändern. Dort stimmten Politiker und Politikerinnen am Donnerstag für ein neues Fahrradgesetz. Darin steht: Das Fahrrad soll künftig anderen Verkehrsmitteln gleichgestellt werden. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.