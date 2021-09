Umwelt : Gewaltfrei für den Umweltschutz

Greenpeace ist die wohl bekannteste Umweltschutz-Organisation der Welt. Sie entstand vor 50 Jahren. Seither setzt sie sich für den Umweltschutz ein, oft mit besonderen Aktionen. Manche davon wurden auch heftig kritisiert.

Ein alter Fischkutter mit einem grünen Segel. Darauf steht in großen Buchstaben: Greenpeace. Das bedeutet grüner Frieden. Damit fing alles an. Vor 50 Jahren tuckerte eine Gruppe Menschen im Hafen der Stadt Vancouver in Kanada mit dem Boot los. Ihr Ziel: Eine Insel vor der Küste Alaskas. Dort wollte die Gruppe gegen einen geplanten Atombomben-Test der ...

