Wissenschaft : Größer, heller, super

Von Superman hast du vielleicht schon mal gehört, aber weißt du auch, was ein Supermond ist? Wenn du diese Woche in einer klaren Nacht in den Himmel geschaut hast, hast du ihn vielleicht schon gesehen.

Der Mond wirkt zurzeit nämlich etwas heller und größer als zu anderen Zeiten. Das liegt daran, dass er auf seiner Umlaufbahn der Erde unterschiedlich nahekommt. Gerade ist er unserem Planeten besonders nah. Deswegen sieht er so groß aus. In der Nacht von Montag auf Dienstag war außerdem Vollmond. Dieser besonders große, nahe und helle Vollmond wird au...

