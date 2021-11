Raumfahrt : Größer werden im All

Als Kind wirst du langsam größer. Erwachsene wachsen aber eigentlich nicht mehr. Es sei denn, sie fliegen ins All. Das haben Fachleute festgestellt.

«Die Bandscheiben dehnen sich aus und man wächst in den ersten 24 Stunden um durchschnittlich fünfeineinhalb Zentimeter in die Länge», sagte die Weltraum-Medizinerin. Bergita Ganse. Die Bandscheiden liegen im Rücken zwischen den Wirbeln der Wirbelsäule. Noch etwas ändert das Aussehen der Astronautinnen und Astronauten: In der Schwerelosigkeit verschie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.