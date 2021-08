Gesellschaft : Große Nager nerven Anwohner

Kleine Öhrchen, struppiges Fell, große Nagezähne. Wasserschweine sehen ein bisschen so aus wie große Meerschweinchen oder Biber. Es sind die größten Nagetiere auf der Erde. Sie leben in Südamerika und Mittelamerika. Dort nennt man sie Capybara oder auch Carpinchos.

In einer Wohngegend in dem Land Argentinien sind die Tiere nun zum Problem geworden. Dort leben mittlerweile Hunderte Wasserschweine. Das liegt daran, dass die Wohngegend in einem Feuchtgebiet liegt, in der Nähe eines Flusses. Dieses Gebiet ist ein natürlicher Lebensraum von Wasserschweinen. In der Wohngegend haben sie keine natürlichen Feinde und könn...

