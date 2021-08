Fußball : Hansi Flick will alles geben

All in! Das sagt man beim Kartenspiel Poker, wenn man seinen ganzen Gewinn auf einmal setzt, um zu gewinnen. Von einer All-in-Mentalität sprach auch der neue Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Vorstellung am Dienstag in der Stadt Frankfurt am Main.

Damit meint der Trainer, dass er und seine Spieler alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. «Das werden wir vorleben, wir alle», sagte Hansi Flick. Schließlich wollen die Fußball-Fans in Deutschland wieder mehr erfolgreiche Spieler ihrer Nationalmannschaft sehen. Der neue Trainer sagte: «Die Fußballnation Deutschland ist einfach auch Erfolg gewöh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.