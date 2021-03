Eishockey : Hartes Eis, scharfe Kanten und ein Puck

Wusstest du, dass der Puck beim Eishockey bis zu 200 Stundenkilometer schnell werden kann? Die schwarze Scheibe, die beim Eishockey ins Tor geschossen wird, ist dann schneller als die meisten Autos auf der Autobahn.

Auch einen so schnellen Puck will der Torwart beim Eishockey abfangen. Damit er sich dabei nicht verletzt, trägt er eine Schutzausrüstung. Auch die anderen Spieler sind natürlich gut gepolstert. Die Ausrüstung hilft auch bei Stürzen auf dem harten Eis oder schützt vor den scharfen Kanten der Schlittschuhe. Zur Ausrüstung des Torwarts gehören unter and...

