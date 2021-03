Konflikte : Hilfe gegen den Hunger

Von manchen Krisen-Gebieten hört man oft, etwa von Syrien. Doch es gibt auch Länder, über die man weniger erfährt. Dazu zählt auch der Jemen. Dabei braucht das Land dringend Aufmerksamkeit und Hilfe!

Fast sechs Jahre dauert der Krieg im Jemen schon. Soldaten und Kämpfer verschiedener Gruppen bekämpfen sich in dem sehr armen Land. Hinzu kommt: In diesen Streit mischen sich auch Länder in der Nähe des Jemens ein. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.