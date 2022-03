Bremen : Hitzige Übung für den Ernstfall

Sicherheit ist an einem Flughafen sehr wichtig. Damit zum Beispiel die Flughafenfeuerwehr bei einem Brand ganz genau weiß, was zu tun ist, übt sie regelmäßig. Denn im Ernstfall muss alles sehr schnell gehen.

Einige deutsche Flughäfen teilen sich dafür jetzt eine spezielle Übungsanlage. Die Anlage sieht zusammengebaut aus wie ein Flugzeug, das in Brand gesetzt werden kann. So kann die Feuerwehr üben. Das Feuer ist echt, aber das Flugzeug nicht. Ganz wichtig: Eine Feuerwehr darf an einem Flughafen nicht fehlen. Ohne Feuerwehr dürften keine Flugzeuge abheben...

