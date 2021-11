Raumfahrt : Hochschrauben zur Raumstation

Astronaut Matthias Maurer ist zur ISS abgehoben. Eine Rakete hat ihn ins Weltall befördert. Doch um an der Raumstation anzudocken, ist ein langwieriges Flugmanöver nötig.

Endlich konnte die Reise ins All losgehen! Matthias Maurer ist zur Raumstation ISS gestartet. In den Morgenstunden des Donnerstags hob der deutsche Astronaut mit seinem Team in einer Rakete ab. Der Weg ins All ging zunächst ganz schnell. Matthias Maurer sowie zwei Kollegen und eine Kollegin saßen in ihrer Raumkapsel an der Spitze einer Rakete. Die sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.