Fußball : Hoffen auf den Endspurt

Noch haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Für die beiden Fußball-Vereine Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach läuft die Saison nicht so wie geplant. In den letzten Jahren waren die beiden Clubs oft weit vorne in der Tabelle gelandet.

In dieser Saison stehen sie ein bisschen weiter hinten. Doch nur die besten Teams der Liga dürfen nächste Saison bei europäischen Wettbewerben mitmachen. Die Spieler von Borussia Dortmund wollen es noch in die Champions League schaffen. Borussia Mönchengladbach hofft, bei der Europa League mitmachen zu dürfen. «Die Spiele und die Punkte, die wir noch ...

