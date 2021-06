Tiere : Hoffnung für den seltenen Waldrapp

Ein bisschen sieht dieser Vogel aus wie ein Wesen aus einem Märchen. Der Waldrapp hat einen langen, nach unten gebogenen Schnabel und ein nacktes rötliches Gesicht. Dahinter stehen lange schwarze Federn in alle Richtungen vom Kopf ab. Dieser Vogel lebte früher im Süden von Deutschland. Doch vor einigen Hundert Jahren starb er bei uns aus.

Seit einigen Jahren wird versucht, den Waldrapp wieder in Bayern und in Baden-Württemberg anzusiedeln. Von einem dieser Projekte kommen nun gute Nachrichten: Mehrere Waldrappe dort brüten. «Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg», sagte die Betreuerin der Waldrapp-Kolonie in Überlingen in Baden-Württemberg, Anne-Gabriela Schmalstieg. In drei Nes...

