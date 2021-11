Tiere : Huckepack bei Papa

Es war eine große und zugleich kleine Überraschung für die Tierforschung. In einem Wald im Land Australien haben Fachleute eine neue Froschart entdeckt. Das Tier ist winzig: Mit nur 16 Millimetern misst der Frosch kaum mehr als ein Daumennagel.

Ungewöhnlich an ihm ist aber nicht unbedingt nur die Größe, sondern wie er mit seinem Nachwuchs umgeht: Die Männchen tragen die Kaulquappen an ihren Körpern! Das sei extrem selten unter Fröschen, berichteten die Fachleute. Ein Politiker sagte: «Diese unglaubliche Entdeckung zeigt, wie viel wir über die Welt um uns herum nicht wissen.» Die Regierung in...

