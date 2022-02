Kunst : Im Netz des Künstlers

Dichte Spinnweben hängen im Raum. Im schummrigen Licht stehen einige Leute. Was an ein Abenteuer in einem Film erinnert, gehört zu einer Kunst-Ausstellung. Sie wurde am Freitag in der Stadt New York im Land USA eröffnet.

Der Künstler Tomás Saraceno hat die Kunsthalle mit künstlichen Spinnennetzen gefüllt. Teile des Gewebes werden angeleuchtet und befindet sich im Dunklen hinter Glas. An anderen Stellen ist das Netz so groß, dass Besucherinnen und Besucher sich sogar hineinbegeben können. Wer sich das traut, erlebt dann eine kurze Show mit Tönen und Vibrationen. ...

